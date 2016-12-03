В районе Алеппо сбит самолет сирийских ВВС

Сирийские военные сообщили, что в районе Алеппо боевики сбили их самолет L-39. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сирийский военный источник.

По его словам, L-39 был сегодня сбит с земли. Экипаж самолета погиб.

Учебно-боевой самолет L-39 производился до 1999 года. Его экипаж состоит из одного или двух пилотов.

В Алеппо правительственные силы Сирии наносят удары по вооруженным повстанцам, вытесняя их из города.