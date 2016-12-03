В Баку мужчина попытался подорваться у ТЦ

Террорист, у которого при себе было взрывное устройство, пытался привести его в действие вблизи торгового центра «Бина» в Баку. Мужчина был застрелен сотрудниками Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, передает ТАСС сообщение силовиков.

В ведомстве уточнили, что речь идет о 38-летнем гражданине Азербайджана Эмине Джами, который в 2007 году был осужден за участие в террористической организации Наифа аль-Бадави.

Силовики проводили операцию по его задержанию возле торгового центра. По их версии, мужчина оказал сопротивление и попытался подорвать себя.

«Ответными мерами он был уничтожен специальной оперативной группой», — отмечается в сообщении СГБ.