03 декабря 2016, 13:37
Московских арестантов будут перевозить на освященных автозаках
В Москве освятили автомобили для перевозки заключенных — автозаки, сообщается на сайте столичного управления ФСИН.
Православный ритуал провели помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими протоиерей Константин Кобелев и диакон Кирилл Марковский.
Отец Константин прочел молитву и окропил автомашины святой водой.
Он также призвал водителей уважительно относится ко всем участникам дорожного движения и быть внимательными на дорогах.
«Автопарк управления по конвоированию УФСИН по г. Москве насчитывает несколько десятков единиц автотранспорта», — говорится в сообщении.
С начала года они перевезли «нескольких десятков тысяч арестованных, содержащихся в следственных изоляторах города Москвы».
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