Московских арестантов будут перевозить на освященных автозаках

В Москве освятили автомобили для перевозки заключенных — автозаки, сообщается на сайте столичного управления ФСИН.

Православный ритуал провели помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими протоиерей Константин Кобелев и диакон Кирилл Марковский.

Отец Константин прочел молитву и окропил автомашины святой водой.

Он также призвал водителей уважительно относится ко всем участникам дорожного движения и быть внимательными на дорогах.

«Автопарк управления по конвоированию УФСИН по г. Москве насчитывает несколько десятков единиц автотранспорта», — говорится в сообщении.

С начала года они перевезли «нескольких десятков тысяч арестованных, содержащихся в следственных изоляторах города Москвы».