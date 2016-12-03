Кубанская полиция освободила оператора «Дождя»

Оператор телеканала «Дождь» Сергей Петров и активисты «Экологической вахты по Северному Кавказу» отпущены из полиции. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Петров и сотрудники «Эковахты» были задержаны в районе поселка Кабардинка Краснодарского края.

Там активисты и оператор «Дождя» хотели заснять строительство предполагаемой дачи бизнесмена Евгения Пригожина, которого СМИ называют личным поваром президента Владимира Путина.

По словам одного из задержанных, эколога Дмитрия Шевченко, активисты и оператор находились около предполагаемой дачи Пригожина не более трех минут, после чего их задержала вооруженная охрана.

Охранники передали активистов в ОВД «Кабардинка» для дачи показаний. Сейчас группа направляется в Краснодар.