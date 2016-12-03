При атаке на кампус в Огайо пострадал россиянин

Среди пострадавших при атаке на кампус Университета штата Огайо в США был россиянин Павел Сергеев. Он находится в списке пострадавших, который 1 декабря опубликовало издание The Columbus Dispatch.

Сообщалось, что Сергееву 23 года, он изучает педагогику. В результате атаки студент получил травмы средней тяжести.

Сегодня американские власти официально уведомили о пострадавшем гражданине РФ посольство России в США, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства Николай Лахонин.

«Только сегодня американские власти сообщили, что в событиях в Огайо пострадал российский гражданин», — сказал дипломат.

28 ноября студент из Сомали выехал на машине на тротуар кампуса, сбив несколько человек. После этого он бросился за разбегающимися людьми с ножом и стал наносить им ранения.

Полицейский, находившийся поблизости, застрелил нападавшего. При этом одна из пуль попала в ногу студентке. Всего в результате атаки пострадали 13 человек.