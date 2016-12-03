03 декабря 2016, 11:00
Глава Пентагона оценил своего преемника
Глава Минобороны США Эштон Картер прокомментировал новость о том, что ему на смену придет отставной генерал Джеймс Маттис по прозвищу Бешеный пес.
В пресс-релизе, опубликованном на сайте Пентагона, говорится, что Картер высокого мнения о своем преемнике.
«Я знаю генерала Джеймса Мэттиса уже много лет и я очень высокого мнения о нем. Я буду продолжать делать все, что в моих силах, чтобы обеспечить плавный переход в Министерстве обороны», — заявил действующий министр.
О выдвижении Маттиса на пост министра обороны США 1 декабря заявил избранный президент США Дональд Трамп.
Маттис после ухода в отставку в 2013 году сотрудничал с Гуверовским институтом. До этого он 41 год отслужил в морской пехоте.
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