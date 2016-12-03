Глава Пентагона оценил своего преемника

Глава Минобороны США Эштон Картер прокомментировал новость о том, что ему на смену придет отставной генерал Джеймс Маттис по прозвищу Бешеный пес.

В пресс-релизе, опубликованном на сайте Пентагона, говорится, что Картер высокого мнения о своем преемнике.

«Я знаю генерала Джеймса Мэттиса уже много лет и я очень высокого мнения о нем. Я буду продолжать делать все, что в моих силах, чтобы обеспечить плавный переход в Министерстве обороны», — заявил действующий министр.

О выдвижении Маттиса на пост министра обороны США 1 декабря заявил избранный президент США Дональд Трамп.

Маттис после ухода в отставку в 2013 году сотрудничал с Гуверовским институтом. До этого он 41 год отслужил в морской пехоте.