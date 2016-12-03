Фидель Кастро лидирует в опросе о человеке недели на «Полит.ру»

Фидель Кастро лидирует в опросе о самом заметном человеке уходящей недели в группе «Полит.ру» в соцсети «ВКонтакте».

К 12:00 мск за него высказались 70,7% проголосовавших.

На втором месте по популярности новый министр экономического развития Максим Орешкин (8%). На третьем — гроссмейстер и без пяти минут чемпион мира по шахматам Сергей Карякин (5,3%).

Итоги опроса подведем в 17:00 мск.