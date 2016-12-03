ЦБ опроверг кражу хакерами 2 млрд рублей

Центральный банк России опроверг информацию о том, что со счетов российских банков в ЦБ хакеры смогли похитить 2 млрд рублей. Пресс-релиз ЦБ цитирует ТАСС.

«Информация о краже 2 млрд рублей с корсчетов Банка России в результате хакерской атаки не соответствует действительности», — говорится в официальном сообщении регулятора.

Ранее сегодня Reuters и CNN распространили высказывания начальника главного управления безопасности и защиты Центробанка Артема Сычева, который заявил накануне на брифинге, что хакеры в 2016 году пытались украсть со счетов в ЦБ 5 млрд рублей и смогли вывести 2 млрд.

«Есть те деньги, которые потенциально вернуть невозможно, то есть это деньги, которые в явном виде ушли злоумышленникам — на сегодняшний день эта сумма составляет чуть больше 2 миллиардов рублей», — говорил он.

В ответ на это ЦБ заявил: «В Обзоре финансовой стабильности, который был представлен накануне вечером, речь шла об убытках, которые понесли коммерческие банки и их клиенты, в результате хакерских атак за весь 2016 год».