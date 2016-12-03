Взрыв на угольной шахте в Китае привел к гибели 21 человека

В результате взрыва на угольной шахте близ города Цитайхэ в китайской провинции Хэйлунцзян погибли 21 человек, поиски еще одного горняка продолжаются. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

Взрыв на частной угольной шахте прогремел накануне около 21 часа по местному времени (2 часа ночи 3 декабря по Москве). 22 шахтера оказались под завалами.

По предварительной информации, к обрушению привел взрыв рудничного газа.