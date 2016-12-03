В Норвегии нашли украденные ворота немецкого концлагеря

Ворота бывшего немецкого концлагеря Дахау, похищенные в ноябре 2014 года, были обнаружены в Норвегии. Об этом пишет Spiegel Online со ссылкой на норвежскую и немецкую полицию.

Ворота с надписью по-немецки «работа делает свободным» были обнаружены в норвежском Бергене.

Лагерь в Дахау — первый концлагерь в Германии. Похищенная створка ворот была оригинальной. Надпись на ней была восстановлена в 1965 году.

Металлические ворота весом около 100 килограммов были найдены благодаря анонимному сообщению.

В бывшем лагере с 1965 года находится музей памяти жертв репрессий.