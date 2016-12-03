Восьмиклассник на «семерке» совершил смертельное ДТП в Башкирии

В башкирском городе Благовещенск учащийся 8 класса спровоцировал аварию, в результате которой погибла девушка. Об этом сообщается на сайте республиканского МВД.

Накануне поздно вечером 14-летний подросток сел за руль ВАЗ-2107 и на перекрестке улиц 50-лет Октября и Старикова врезался в автомобиль «Лифан».

По предварительным данным, подросток проигнорировал знак «уступи дорогу». В «Лифане» в момент аварии находился 26-летний водитель и 19-летняя пассажирка.

После столкновения их машину отбросило на дерево. Пассажирка «Лифана» была госпитализирована, в больнице она скончалась.

ВАЗ-2107 подросток взял у несовершеннолетнего приятеля, который ехал с ним как пассажир.

Отремонтировав машину в отцовском гараже, школьники совершали пробную поездку.