В Вирджинии школьникам запретили читать «Приключения Гекльберри Финна»

Государственные средние школы округе Аккомак в американском штате Вирджиния ввели временный запрет на книги «Приключения Гекльберри Финна» Марка Твена и «Убить пересмешника» Харпер Ли. Об этом сообщает CBS 6.

Такое решение было принято из-за жалоб родителей школьников на расистские высказывания в этих классических произведениях. В двух романах родители насчитали 250 случаев использования «слов на "н"» — то есть слова «негр» и его производных.

Дальнейшую судьбу книг теперь должен решить комитет, состоящий из директора школы, библиотекаря, учителя и родителей или учеников.