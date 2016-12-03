03 декабря 2016, 11:53
Неизвестный сбросил девушку в Фонтанку за отказ знакомиться
В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина приставал к женщине и в какой-то момент сбросил ее в Фонтанку, сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Женщину вытащили из реки с помощью троса и передали медикам скорой помощи, приехавшим на место.
После этого ее отвезли в Мариинскую больницу, сообщает радио «Балтика».
По ее словам, вечером 2 декабря она прогуливалась в районе пересечения набережной Фонтанки и Гороховой улицы. С ней попытался познакомиться «неадекватный незнакомец». После отказа он столкнул женщину в Фонтанку и скрылся.
Полиция ведет розыск преступника.
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