Около тысячи человек остались без газа из-за падения дерева в Сочи

Из-за сильных снегопадов и порывистого ветра в Сочи на газопровод упало дерево. В результате без газоснабжения остались 950 человек, говорится на сайте главка МЧС по Краснодарскому краю.

Авария произошла в Хостинском районе города по дороге на башню Ахун. Дерево повредило газопровод диаметром 108 мм.

«Без газоснабжения осталось 950 человек, 30 частных домовладений, четыре девятиэтажных многоквартирных дома, одна котельная», — отметили в МЧС.

Там сообщили агентству РИА Новости, что аварийно-восстановительные работы должны завершиться до 17:00 по Москве.

Как позднее сообщили в МЧС, газоснабжение было полностью восстановлено к 16:00 мск.