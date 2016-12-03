В Крыму прокомментировали арест золота скифов судом Киева

Печерский райсуд Киева наложил арест на коллекцию скифского золота, вывезенную для экспозиции в Нидерланды незадолго до присоединения Крыма к России. Об этом накануне сообщила прокуратура автономной республики Крым — этот орган действует на территории Украины.

Речь идет о коллекции из примерно 2 тысяч артефактов. Постановление судьи было направлено в Интерпол «с целью обеспечения международного розыска арестованного имущества», сообщала прокуратура.

Сегодня вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов прокомментировал арест коллекции.

По его словам, «решение суда, который наложил арест на крымские музейные экспонаты, ничего не значит» (цитата по РИА Новости). «Они могут принимать сколько угодно провокационных решений, для юридической стороны это большого значения не имеет», — добавил он.

О своем праве на коллекцию заявляют Россия и Украина. Ожидается, что 14 декабря нидерландский суд вынесет свой вердикт по этому решению.