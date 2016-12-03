Греф под видом инвалида пришел в Сбербанк за кредитом

Председатель правления Сбербанка Герман Греф пришел за кредитом в одно из отделений своего банка, надев костюм, имитирующий инвалидность. Об этом говорится на сайте кредитной организации.

Все произошло накануне Международного дня инвалидов, который отмечается 3 декабря.

Греф был в костюме GERT, который используется британскими медиками для того, чтобы они почувствовали себя на месте инвалида.

В отделении банка Греф, как сообщает РИА Новости, получил талончик и попросил оформить кредит.

Сотрудница Сбербанка спросила, на какие цели требуется кредит. Греф ответил, что на инвалидное кресло.

Глава банка заявил, что на это ему нужны 100 тысяч рублей, а сам он зарабатывает 30 тысяч рублей в месяц.

Когда оформление заявки было закончено, Греф снял часть костюма — наушники и очки — и рассказал, что он почти не видел, что показывал ему сотрудница на мониторе, а также очень плохо ее слышал.

Глава Сбербанка попросил ее скорректировать свою работу с инвалидами.

На сайте банка отмечается, что Сбербанк запустил тестирование своих отделений в плане их доступности для клиентов с инвалидностью. Для этого также будут использоваться костюмы GERT.

«Это важный проект для Сбербанка, который не только делает доступной инфраструктуру отделений, но и меняет культуру отношения сотрудников к клиентам вне зависимости от их физических ограничений и особенностей», — заявил Греф.