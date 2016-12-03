Хакеры вывели 2 млрд рублей со счетов Банка России

В результате хакерской атаки на Центральный банк России с его счетов были украдены 2 млрд рублей. Факт кражи каналу CNN подтвердили в ЦБ.

Начальник главного управления безопасности и защиты Центробанка Артем Сычев заявил, что хакеры пытались украсть 5 млрд рублей со счетов у российских банков в ЦБ.

«Нам повезло вернуть часть денег», — отметил он.

Как уточняет Reuters, 2 декабря Сычев участвовал в брифинге по поводу кибератак на ЦБ. «Есть те деньги, которые потенциально вернуть невозможно, то есть это деньги, которые в явном виде ушли злоумышленникам — на сегодняшний день эта сумма составляет чуть больше 2 миллиардов рублей», — сообщил он.

По словам представителя ЦБ, речь идет о хищениях за весь 2016 год.

«Покушения на хищения у нас зафиксированы по всей отчетности - больше 5 миллиардов рублей по текущему году», — сказал Сычев.

Как в свою очередь добавила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, похищенное — это «тысячные доли процента» в масштабе банковской системы страны.

2 декабря ФСБ сообщила о подготовке зарубежными спецслужбами кибератак против крупнейших банков и всей финансовой системы России. Командные центры и серверы для кибератак ФСБ нашла в Нидерландах. По данным спецслужбы, они принадлежат украинской хостинговой компании Blazingfast.

Позднее ЦБ опроверг кражу хакерами 2 млрд рублей со своих корреспондентских счетов.