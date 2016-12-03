Источник рассказал об исправности ракеты-носителя «Прогресса»

Авария космического грузовика «Прогресс МС-04» могла произойти из-за неполадок самого корабля, а не ракеты-носителя. Такое мнение «Интерфаксу» высказал источник на космодроме Байконур, откуда стартовала ракета.

«По уточненным данным, нештатная ситуация могла произойти непосредственно на борту космического грузовика, в результате чего произошло преждевременной разделение с третьей ступенью, и корабль не вышел на орбиту», — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что расшифровка телеметрии «говорит о штатной работе систем ракеты-носителя, что среди прочего позволяет сделать вывод о нештатной ситуации на борту корабля».

«Прогресс» потерпел аварию 1 декабря. Крупный обломок корабля диаметром 90 см был найден сегодня в Туве.