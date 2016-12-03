Патриарх Кирилл предложил вывести лапту на мировую арену

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил за популяризацию российских национальных видов спорта и их продвижение на мировой арене, передает РИА Новости. По словам предстоятеля Русской православной церкви, «эти замечательные дисциплины следует пропагандировать».

В качестве примера патриарх привел лапту, пояснив, что смотрел бейсбол и увидел в нем «практически все то же самое, что и в русской лапте». Предстоятель РПЦ отметил, что так происходит со многими национальными видами спорта — они, «называясь иначе, приобретают всемирную известность».

В лапте используются мяч и бита. Задача игрока — ударив битой по мячу, отбить его как можно дальше, пробежать до противоположного края площадки и вернуться, при этом не позволив противнику попасть в себя пойманным мячом.