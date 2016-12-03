Лавров призвал Японию заключить мирный договор

Россия готова вести переговоры с Японией по Курильским островам, однако для начала нужно подписать мирный договор между двумя странами. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров после переговоров со своим японским коллегой Фумио Кисидой, сообщает «Интерфакс».

По словам Лаврова, президент РФ Владимир Путин «неоднократно подтверждал», что Россия как правопреемница Советского Союза привержена советско-японской декларации 1956 года, отменившей состояние войны между двумя странами.

«Ясно, что если дело дойдет до реализации декларации 1956 года, придется согласовывать много деталей о том как, каким образом изложенные шаги могут осуществляться. Как неизменной остается последовательность, которая в этой декларации изложена, а именно первым шагом перед всем остальным является подписание мирного договора», — отметил Лавров.

Он добавил, что обе страны обсуждают ведение совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах.

Встреча министров России и Японии состоялась сегодня в Москве.

Статья 9 декларации 1956 года гласит: «Союз Советских Социалистических Республик и Япония согласились на продолжение после восстановления нормальных дипломатических отношений между СССР и Японией переговоров о заключении мирного договора.

При этом Союз Советских Социалистических Республик, идя навстречу пожеланиям Японии и учитывая интересы японского государства, соглашается на передачу Японии островов Хабомаи и острова Сикотан с тем, однако, что фактическая передача этих островов Японии будет произведена после заключения мирного договора между СССР и Японией».