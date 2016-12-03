Лавров получил от Керри предложения по Алеппо

Главы дипломатических ведомств России и США Сергей Лавров и Джон Керри 2 декабря провели встречу «на полях» международной конференции по Средиземноморью в Риме. Как сообщается на сайте МИДа, на переговорах обсуждались, в частности, перспективы урегулирования конфликта в Сирии.

Лавров, говорится в сообщении, «вновь указал на то, что ключевым условием является решительная борьба против террористических группировок».

На пресс-конференции, отмечает РИА Новости, министр также сообщил, что Керри на встрече в Риме передал ему предложения по Алеппо, которые «идут в русле подходов, давно отстаивающихся российскими экспертами на переговорах с американцами».

Лавров добавил, что Россия готова направить в Женеву дипломатов и военных экспертов, чтобы согласовать с США совместную политику, результатом которой будет уход всех боевиков из восточного Алеппо, а также поставки гуманитарной помощи в этот сирийский город и налаживание там нормальной жизни.