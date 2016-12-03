03 декабря 2016, 19:57
В Махачкале убиты пять предполагаемых боевиков
В поселке Талги Ленинского района Махачкалы сегодня была проведена контртеррористическая операция, в ходе которой силовиками были убиты пять человек, подозреваемых в терроризме. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах региона.
«Пять боевиков уничтожены в ходе КТО в поселке Талги Ленинского района Махачкалы. Их личности устанавливаются», — отметил он
Других подробностей не приводится.
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