В Махачкале убиты пять предполагаемых боевиков

В поселке Талги Ленинского района Махачкалы сегодня была проведена контртеррористическая операция, в ходе которой силовиками были убиты пять человек, подозреваемых в терроризме. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

«Пять боевиков уничтожены в ходе КТО в поселке Талги Ленинского района Махачкалы. Их личности устанавливаются», — отметил он

Других подробностей не приводится.