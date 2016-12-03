Медведев предложил платить долги по зарплате раньше налогов

Глава правительства России Дмитрий Медведев по итогам совещания, посвященному долгам по зарплате, поручил Минфину, Минэкономразвития и Минюсту «рассмотреть целесообразность» поправок в Гражданский кодекс, которые установили бы приоритет выплат долгов по зарплате над налоговыми платежами. Об этом говорится в стенограмме совещания, опубликованной на сайте кабмина. Само обсуждение прошло еще 25 ноября.

До 15 марта ведомства должны доложить о целесообразности внесения поправок о том, что требования по перечислению зарплат имеют более высокий приоритет «перед требованиями по перечислению задолженности по уплате налогов и сборов».

Также Медведев поручил проработать вопрос «персонификации ответственности собственника организации за возникновение задолженности по заработной плате».