Захватчик заложников в парижском турагентстве сбежал от полиции

Вооруженный мужчина, который захватил заложников в помещении турагентства Asieland в Париже, сбежал от полиции, пишет британская газета The Daily Mail.

По данным издания, никто из заложников не пострадал. Глава 13-го округа Парижа Жером Куме заявил, что имела место попытка вооруженного ограбления, при которой «что-то пошло не так».

Когда именно злоумышленник скрылся из здания, никому не известно. Он, угрожая пистолетом, велел сотрудникам турфирмы оставаться на местах, после чего вышел. Заложники полагали, что захватчик по-прежнему находится в здании, — до тех пор, пока к ним не пришли полицейские.

Представитель парижской префектуры сообщил, что полиция предпринимает все усилия для поимки преступника.