03 декабря 2016, 20:17
Пожар на вечеринке в Калифорнии привел к гибели девяти человек
Не менее девяти человек стали жертвами пожара, который начался во время вечеринки в городе Окленд американского штата Калифорния, сообщает телеканал Fox 2.
Еще 25 человек числятся пропавшими без вести. Власти обращаются к тем, кому удалось спастись, с просьбой откликнуться, чтобы их не искали.
Пожар произошел на бывшем складе, который художники переоборудовали под мастерские и жилые помещения.
Как пишет Los Angeles Times, пожар начался, когда на вечеринке выступала электронная группа Golden Donna.
31st Ave- #oakland @KTVU @kron4news @CBSSF @abc7newsbayarea @allaboutgeorge pic.twitter.com/OecGgnuF6s— Oakland Firefighters (@OaklandFireLive) 3 декабря 2016 г.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое