Пожар на вечеринке в Калифорнии привел к гибели девяти человек

Не менее девяти человек стали жертвами пожара, который начался во время вечеринки в городе Окленд американского штата Калифорния, сообщает телеканал Fox 2.

Еще 25 человек числятся пропавшими без вести. Власти обращаются к тем, кому удалось спастись, с просьбой откликнуться, чтобы их не искали.

Пожар произошел на бывшем складе, который художники переоборудовали под мастерские и жилые помещения.

Как пишет Los Angeles Times, пожар начался, когда на вечеринке выступала электронная группа Golden Donna.