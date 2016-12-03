Гонщик Виталий Петров вызвался заменить Нико Росберга

Российский гонщик Виталий Петров, ранее выступавший в «Формуле-1», предложил команде Mercedes выбрать его на замену чемпиону этого года Нико Росбергу, заявившему о завершении спортивной карьеры. Об этом Петров заявил изданию Motorsport.com.

«Как только я узнал о том, что Нико завершает карьеру, я тут же написал Тото (руководителю команды Mercedes Тото Вольфу — ред.) сообщение. Почему нет? Я думаю, что так поступили очень многие гонщики, не только я», — заявил гонщик.

«Если есть хоть малейший шанс, — добавил спортсмен, — почему бы им не воспользоваться? Лучше уж я попытаюсь, чем буду затем жалеть, что этого не сделал».

Между тем Вольф сегодня заявил журналистам: «Из всех пилотов "Формулы-1" нам не позвонили только [россиянин Даниил] Квят и Кими [Райкконен]. Все остальные позвонили, даже [венесуэльский автогонщик Пастор] Мальдонадо. И даже гонщики, у которых есть контракт».