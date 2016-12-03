03 декабря 2016, 16:57
Читатели «Полит.ру» выбрали человека недели
В группе «Полит.ру» в соцсети «ВКонтакте» сегодня проходил опрос о самом запоминающемся человеке уходящей недели. С большим отрывом медиаперсоной недели читатели назвали Фиделя Кастро. Политик, скончавшийся в возрасте 90 лет, привлек внимание 72% участников опроса.
На втором месте — новый глава Минэкономразвития Максим Орешкин (7,3%), на третьем — шахматист Сергей Карякин (4,9%).
Весь список выглядит так.
Кто, на ваш взгляд, стал медиаперсоной уходящей недели?
Петр Алешковский — 0%
Маха Вачиралонгкорн — 2,4%
Магнус Карлсен — 3,7%
Сергей Карякин — 4,9%
Фидель Кастро — 72%
Татьяна Навка — 3,7%
Максим Орешкин — 7,3%
Франсуа Фийон — 1,2%
Реджеп Тайип Эрдоган — 3,7%
Свой вариант — 1,2%
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