Читатели «Полит.ру» выбрали человека недели

В группе «Полит.ру» в соцсети «ВКонтакте» сегодня проходил опрос о самом запоминающемся человеке уходящей недели. С большим отрывом медиаперсоной недели читатели назвали Фиделя Кастро. Политик, скончавшийся в возрасте 90 лет, привлек внимание 72% участников опроса.

На втором месте — новый глава Минэкономразвития Максим Орешкин (7,3%), на третьем — шахматист Сергей Карякин (4,9%).

Весь список выглядит так.

Кто, на ваш взгляд, стал медиаперсоной уходящей недели?

Петр Алешковский — 0%

Маха Вачиралонгкорн — 2,4%

Магнус Карлсен — 3,7%

Сергей Карякин — 4,9%

Фидель Кастро — 72%

Татьяна Навка — 3,7%

Максим Орешкин — 7,3%

Франсуа Фийон — 1,2%

Реджеп Тайип Эрдоган — 3,7%

Свой вариант — 1,2%