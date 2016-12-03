Московский арбитраж отклонил иск Минфина к Потанину

Московский Арбитражный суд отклонил иск Минфина РФ о взыскании с владельца холдинга «Интеррос» Владимира Потанина 68,2 млн долларов в счет убытков, причиненных государству в 2010 году при ликвидации ОАО «ФКК «Росхлебопродукт», передает РИА Новости.

Ответчиками по иску министерства финансов значились также кипрская дочерняя компания «Интерроса» Interros International Investments Limited и физлица Игорь Гоц, Александр Куделя, Наталья Рябкина, Илья Краснер, Яна Лобова, Анна и Михаил Улитенковы.

Решение арбитража вступит в силу через месяц, если до тех пор Минфин не обжалует его в апелляционной инстанции.

Ранее стало известно, что Верховный суд РФ частично отменил решение о разделе между Владимиром Потаниным и его бывшей супругой Натальей совместно нажитого имущества.