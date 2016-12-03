Обломок «Прогресса» найден в Туве

Обломок грузового космического корабля «Прогресс МС-04» найден в Улуг-Хемском районе Тувы. Об этом сообщает республиканское управление МЧС.

Фрагмент космического корабля — металлическую сферу диаметром 90 см — спасатели обнаружили на склоне горы.

Обломок упал в 15 км от села Эйлиг-Хем. Полицейские охраняют место падения до приезда сотрудников «Роскосмоса».

В четверг 1 декабря «Прогресс МС-04», летевший на Международную космическую станцию с 2 тоннами грузов, потерпел аварию. Считается, что большинство его фрагментов сгорели в атмосфере.