Роналду заподозрили в сокрытии 150 млн евро налогов

Нападающий мадридского футбольного клуба «Реал» Криштиану Роналду выводил деньги от рекламных контрактов через офшоры на Британских Виргинских Островах и в Швейцарии, пишет немецкий журнал Spiegel со ссылкой на документы, попавшие в распоряжение сообщества Footbal Leaks.

Сам Spiegel входит в это сообщество европейских СМИ, которые расследуют незаконные финансовые операции в футболе.

Сообщество получило в свое распоряжение 18 млн документов (1,9 терабайт) и обещает в дальнейшем опубликовать новые выдержки из них.

По данным издания, благодаря офшорам футболист утаил от налогов 150 млн евро (эту цитату из статьи, доступной по подписке, приводит AFP).

Схема увода денег, как утверждается, была придумала агентом футболиста Жоржем Мендешем. Он же, говорится в расследовании, предоставляет свои услуги тренеру британского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо.