Ураган сорвал крышу многоэтажки в Сочи

В Центральном районе Сочи ураганный ветер снес большую часть кровли многоэтажного дома, на месте работают спасатели, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Ураган снес 60% кровли многоэтажного дома. Никто не пострадал», — сообщили там.

Спасатели разбирают остатки кровли для безопасности горожан.

«Крыша монолитная и не течет. Свет, вода и тепло в доме не повреждены. Безопасности жителей ничто не угрожает», — заверили в администрации.

Между тем, жители города выкладывают фотографии последствий стихии. В центре Сочи ветром было повалено несколько деревьев, с утра одно из них повредило газопровод. В течение дня аварию устранили.

Несколько автомобилей повреждено упавшими деревьями.

Также часть набережной Сочи обвалилась.

Из-за непогоды задержаны более 20 авиарейсов, с опозданием прибывали поезда.