Савченко обвинила Россию в намерении «дойти до Британии»

Депутат украинского парламента Надежда Савченко считает, что Запад должен остановить Россию, иначе российские войска могут дойти до Великобритании. Об этом она заявила канадскому телеканалу CBC.

По ее мнению, если Запад отступится и не станет противостоять «амбициям» президента РФ Владимира Путина на востоке Украины, то может произойти полноценное вторжение российский войск, «которое может закончиться в Британии».

Она отметила, что политика потакания силе «привела к Первой и Второй мировым войнам». «Нам нужно быть предусмотрительными в будущем, чтобы предотвратить эти типы конфликтов. Если мы не будем дальновидными, мы столкнемся с третьей мировой войной», — добавила депутат.