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03 декабря 2016, 00:00
Мемория

Мемория. Евгений Шиловский

Евгений Шиловский
Евгений Шиловский
Фото: www.lebedyan.com

3 декабря 1889 года родился Евгений Шиловский, военный деятель

 

Личное дело

Евгений Александрович Шиловский (1889 —1952) родился  близ деревни Савинки Тамбовской губернии (ныне – в Рязанской области) в родительском имении. Отец, потомственный дворянин Александр Шиловский, служил в Лебедянской Земской управе. Крупными помещиками Шиловские не были никогда, а к моменту появления на свет Евгения от родовых достатков осталось только крохотное имение — больше дача, чем поместье. Отец лично занимался садоводством, имел большой плодовый сад.

В 1901-1907 годах Евгений учился во 2-м Московском кадетском корпусе, после окончания которого поступил  в Константиновское артиллерийское училище. Окончив в 1910 году училище по 1-му разряду, был выпущен подпоручиком с зачислением по полевой пешей артиллерии и прикомандированием к лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригаде.

Служил младшим офицером в 5 батарее 1 гвардейской артиллерийской бригады по сентябрь 1913 года. В октябре поступил в Николаевскую академию Генерального штаба, в апреле 1914 года был произведён в поручики. В Академии Шиловский проучился до августа 1914 года, затем в связи с мобилизацией старой армии и закрытием Академии, вернулся в свою часть, с которой выступил на фронт.

В Первую мировую войну участвовал в боевых действиях против австрийцев и германцев в должности младшего офицера. Был награждён Георгиевским оружием – за то, что

«в боях 6-го, 7-го и 8-го февраля 1915 г. у д. Кобылин, находясь непрерывно на передовом наблюдательном пункте под сильным ружейным и артиллерийским огнём противника, причём был контужен, но строя не оставил, искусным корректированием и управлением огнём полубатареи, дал возможность своей пехоте отбить повторные атаки противника и неоднократно заставлял молчать его батареи».

Затем служил на должностях генерального штаба в штабе 36 армейского корпуса и 43 пехотной дивизии – вплоть до отъезда в Военную Академию в Петроград зимой 1916-17

Первую половину 1917 года заканчивал курс учебы. Получив диплом Николаевской военной академии, был назначен в оперативное отделение штаба 11 армии (юго-западный фронт). Дослужился до чина капитана.

После демобилизации старой армии в феврале 1918 года вернулся на родину, поступил на учёт в уездный военкомат и жил в городе Лебедянь в деревне Савинки у родителей.

В августе 1918 года  добровольно вступил в Красную Армию. Был помощником заведующего отделом формирования Лебедянского уездвоенкомата, а затем инспектором Всевобуча. В сентябре того же года был вызван в Москву на работу в Высшую военную инспекцию РСФСР, а оттуда в начале 1919 года был направлен на формирование штаба Наркомвоена Украины. В штабе Наркомвоена Украины проработал до августа 1919 г., занимая должности начальника отдела обороны, начальника организационного управления и наконец, Начальника Полевого штаба Наркомвоена Украины. Непосредственно участвовал в создании и формировании Красной Армии на Украине и в боевых действиях против петлюровцев, зелёных и белых: под Киевом, в районе Триполье, Васильков, под Жмеринкой, у Переславля.

Летом 1919 года был арестован ВЧК по обвинению в сочувствии белым, но уже 30 сентября 1919 года освобождён.

После расформирования штаба Наркомвоена Украины был назначен на Западный фронт, в 16 армию, где прослужил вплоть до его расформирования по окончании войны с белополяками в мае 1921 года.  Был начальником Оперативного управления, помощником начальника штаба армии, начальником штаба 16 армии и временным командующим армией. В июле 1921 года был назначен помощником начальника штаба Западного фронта.

В сентябре 1921 года Шиловский был направлен в Военную Академию РККА в связи с её реорганизацией и получил должность преподавателя оперативного искусства. В академии проработал с октября 1921  по октябрь 1928 года на должностях преподавателя, начальника учебного отдела и помощника начальника Академии по учебной части.

В 1928—1931 годах был начальником штаба Московского военного округа. С февраля 1931 года — начальником штаба Военно-воздушной академии им. Н. Е. Жуковского. С 13 декабря 1935 года — комбриг. В январе 1937 года Шиловский  был назначен начальником штаба Академии Генерального штаба СССР.

С 1939 года — профессор, комдив. В 1940 году получил звание генерал-лейтенанта. После начала  Великой Отечественной войны с августа 1941 и до апреля 1942 года исполнял обязанности Начальника Академии Генерального штаба, по приказу Наркома Обороны эвакуировал Академию из Москвы в Уфу и разместил на новом месте.

С весны 1942 до лета 1946 года работал в Генеральном штабе Красной Армии в Москве с периодическими командировками на фронты. Одновременно руководил кафедрой Военной Истории в Высшей Военной Академии, а с 1 мая 1946 года — кафедрой Стратегии. С началом войны подал заявление о вступлении в коммунистическую партию, в 1943 году стал членом КПСС.

Генерал-лейтенант Евгений Шиловский умер от инфаркта в своём служебном кабинете 27 мая 1952 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

 

Чем знаменит

 
Евгений Шиловский

Один из немногих царских офицеров, перешедших на службу новой коммунистической власти, не сгоревший в горниле сталинских репрессий. Яркий представитель военной  аристократии, один из тех военспецов, которые стали для командиров молодой Красной армии эталоном офицерской чести, военной интеллигентности и личной порядочности.

Евгений Шиловский считается прототипом Вадима Рощина, героя романа А. Н. Толстого «Хождение по мукам», а также прототипом мужа главной героини в романе «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова.

 

 

О чем надо знать

Во время службы в 16-й армии Шиловский познакомился с адъютантом Неёловым и его женой Еленой Сергеевной Неёловой (урожденной Нюренберг ). Осенью 1921 года Леночка-Люся Нюренберг-Неёлова разводится с мужем и становится женой Евгения Шиловского.

В 1922 году у них рождается сын Евгений (в семье его звали Женя Маленький, в отличие от отца - Жени Большого), а в 1926 году — Сергей.  Несмотря на блестящее положение жены крупного советского военачальника, Елена Сергеевна не была удовлетворена своей жизнью. Шиловский постоянно пропадал на работе, а молодая жена скучала дома. В ноябре 1923 года в письме к сестре Ольге она признавалась: «Ты знаешь, как я люблю Женей моих, что для меня значит мой малыш, но все-таки я чувствую, что такая тихая, семейная жизнь не совсем по мне. Или вернее так, иногда на меня находит такое настроение, что я не знаю, что со мной делается. Ничего меня дома не интересует, мне хочется жизни , я не знаю, куда мне бежать, но хочется очень. При этом ты не думай, что это является следствием каких-нибудь неладов дома. Нет, у нас их не было за все время нашей жизни. Просто, я думаю, во мне просыпается мое прежнее «я» с любовью к жизни, к шуму, к людям, к встречам и т.д.». Рождение второго сына мало что изменило.

28 февраля 1929 года в гостях Елена Шиловская  познакомилась с Михаилом Булгаковым, уже известным тогда писателем. Между ними вспыхнуло взаимное чувство. Некоторое время Елена была любовницей Булгакова, который в то время и сам был женат. В начале 1931 года Евгений Шиловский узнал о любовной связи своей жены. У них с Булгаковым состоялся тяжёлый разговор, в результате которого писатель дал обещание больше не видеться с Еленой Сергеевной. Они действительно не встречались 15 месяцев, продолжая, однако, любить друг друга.

В 1932 году Елена уехала с детьми в Лебедянь и написала письмо мужу с просьбой «отпустить» её. Шиловский после долгого молчания написал в ответ, что отпускает: «Я относился к тебе как к ребёнку, был неправ…». 3 октября 1932 года Булгаков развёлся со своей второй женой Л. Е. Белозёрской, а уже 4 октября был заключён его брак с Еленой Сергеевной. Именно Елена считается прототипом главной героини  знаменитого романа Булгакова  «Мастер и Маргарита».

«Маргарита была женою очень крупного специалиста, к тому же сделавшего важнейшее открытие государственного значения. Муж ее был молод, красив, добр, честен и обожал свою жену» - так описывается в романе Булгакова муж Маргариты, прототипом которого считается Шиловский.

Шиловский сильно переживал развод с первой женой. Старший сын Женя по договоренности остался с ним, Сережу забрала Елена. Только спустя четыре года Шиловский снова решился создать семью.

Его второй женой стала Марианна Толстая - дочь советского писателя Алексея Николаевича Толстого. В 1936 году они поженились, а в мае 1937 года у них родилась дочь Марина. Толстой с Шиловским крепко подружились, виделись практически еженедельно. Именно Шиловский — кадровый русский офицер, примкнувший к большевикам, стал прототипом Вадима Рощина – одного из главных героев романа Алексея Толстого «Хождение по мукам».

 

Прямая речь

Шиловский о своем разводе с женой (из письма тестю Сергею Нюренбергу: «Я бесконечно благодарен Люсе за то огромное счастье и радость жизни, которые она мне дала в свое время. Я сохраняю самые лучшие и светлые чувства к ней и к нашему общему прошлому. Мы расстаемся друзьями».

Из письма Елены Булгаковой родителям:  «Я расхожусь с Евг. Ал. и выхожу замуж за Михаила Афанасьевича Булгакова. Мы будем жить втроем: он, я и Сережа. Женичка остается с Евг. Ал. Расстаемся мы с Евг. Ал. исключительными друзьями, друзьями на всю жизнь».

Журналист Известий Сергей Нехамкин о 1937 годе: «В 37-м их начали забирать одного за другим — комбригов, комкоров, командармов... Шиловские спали не раздеваясь. У дверей стоял арестный чемоданчик. Пыхтели моторы «воронков» в ночном дворе, за одно лето в доме на сто процентов сменился состав жильцов. А Шиловского все не забирали — и мучительное ожидание рокового стука в ворота отравляло каждую минуту жизни.

Но в одно прекрасное время зимой стук раздался. «Ну вот и все!» — комбриг поцеловал молодую жену и пошел к дверям. Швейцар Глеб Иванович приплясывал на пороге: «ЕвгеньСаныч, сил нет, морозец на дворе лютый, разрешается ли чаю горяченького?» Шиловский посмотрел на него в упор: «Маша, налей чаю!» Глеб Иванович убежал со стаканом. Через пятнадцать минут в ворота загрохотали заново. «А вот в текущий момент точь-в-точь все, — сказал комбриг. — Они хотели удостовериться, что я дома». И не спрашивая кто, рывком распахнул ворота. «Стаканчик ваш возвращаю!» — ликующе сообщил швейцар.

Марианна Алексеевна вспоминала, что такого яростного, бесконечного, многоколенного мата из уст своего интеллигентного мужа она не слышала ни до, ни после. Это было что-то вроде истерического припадка. Дома считают, что именно в то время генерал Шиловский, никогда ничем не болевший, бессменный чемпион Академии по лыжам, лихой кавалерист, бравший призы за вольтижировку, заимел лютую, несбиваемую гипертонию, загнавшую его в конце концов в гроб».

 

4 факта о Евгении Шиловском

  • Ударение в фамилии Шиловский падает на первый слог - предки Евгения Александровича так себя именовали, чтобы их не путали с поляками.
  • За участие в Первой мировой войне Шиловский был награжден орденом Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (1914),  Георгиевским оружием (1915) и Высочайшим  благоволением за боевые отличия (1916).
  • Среди советских наград Шиловского - орден Ленина, четыре ордена Красного Знамени, орден Суворова 2-й степени и орден Красной Звезды.
  • Написал   военно-исторические сочинения  «На Березине: Действия XVI армии на р. Березине в марте — июле 1920 года» (Госиздат, 1928) и «Контрнаступление Красной Армии в Белоруссии 14 мая — 8 июня 1920 г.» (Воениздат, 1940). «Рост военного искусства Красной Армии в ходе Отечественной войны» (1943), «Разгром немецких войск под Москвой» (1944), «Восточно-Прусская операция Красной Армии 1945 г.» (1946).

 

Материалы о Евгении Шиловском

Автобиография Евгения Шиловского.

Рощин после «Хождения по мукам». Известия, 31.01.2003

Статья о Евгении Шиловском в Википедии

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