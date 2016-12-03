В Коми самолет с пассажирами застрял в сугробе

Пассажирский самолет Л-410, принадлежащий компании «Комиавиатранс», во время взлета выкатился за пределы полосы и увяз в сугробе. Об этом сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.

Авария случилась при вылете из аэропорта города Вуктыл Республики Коми. Самолет должен был сесть в Сыктывкаре.

На его борту самолета находились шесть пассажиров и два члена экипажа. Никто из них не пострадал.

Сыктывкарский следственный отдел на транспорте проводит проверку, подозревая оказание услуг воздушным транспортом, которые не отвечают требованиям безопасности.