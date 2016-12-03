Отмену христианской рок-оперы в Омске объяснили низкими продажами

Премьера рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда» была отменена в Омске из-за низких продаж билетов, сообщил министр культуры Омской области Виктор Лапухин. Его слова приводит ТАСС.

Мюзикл в постановке петербургского театра «Рок-опера» должны были показать в Омском музыкальном театре 1 ноября. Однако против постановки выступили религиозные активисты. Вскоре ее отметили.

2 декабря президент России Владимир Путин поручил главе Минкульта Владимиру Мединскому разобраться с ситуацией.

По словам Лапухина, на мероприятие было продано всего 42 билета, поэтому оно и не состоялось.

«В начале октября компания-прокатчик обратилась к руководству театра и сообщила, что продажи билетов на спектакль по состоянию на 3 октября составили 42 штуки на сумму 57 800 рублей», — сообщил чиновник.