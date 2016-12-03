Группа калининградских школьников отравилась после экскурсии по Москве

Группа школьников из Калининграда, возвращавшихся после экскурсии по Москве, была снята с поезда с признаками острой кишечной инфекции. Об этом сообщается на сайте Московского следственного управления на транспорте СКР.

Школьники возвращались в составе организованной группы из 79 человек. Ночью со скорого поезда Москва — Калининград во время стоянки в Смоленске были сняты 16 детей в возрасте от 11 до 17 лет. Всего признаки кишечной инфекции были выявлены у 21 ребенка.

Снятых с поезда калининградцев госпитализировали в инфекционное отделение смоленской больницы.