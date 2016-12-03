Белый дом и МИД Китая прокомментировали разговор Трампа с главой Тайваня

Избранный президент США Дональд Трамп накануне поговорил по телефону с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Разговор длился более 10 минут, сообщили сегодня в администрации Цай Инвэнь.

Трамп в твиттере заявил, что Цай Инвэнь позвонила ему, чтобы поздравить с победой на ноябрьских выборах.

The President of Taiwan CALLED ME today to wish me congratulations on winning the Presidency. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 декабря 2016 г.

В свою очередь, в Китае, частью которого является Тайвань, заявили, что контакты руководства Тайваня с Трампом не изменят политику «одного Китая».

«Это всего лишь мелкая уловка тайваньской стороны, которая никоим образом не способна изменить международное признание принципа "одного Китая"», — заявил министр иностранных дел Китая Ван И в интервью гонконгскому телеканалу Phoenix.

В этом же ключе высказались и в Белом доме. «Мы остаемся приверженными нашей политике "одного Китая"… Нашими фундаментальными интересами являются мирные и свободные отношения согласно договору о свободной торговле между КНР и Тайванем», — заявила представитель Совета нацбезопасности США Эмили Хорн, слова которой приводит AFP.