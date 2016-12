Белый дом и МИД Китая прокомментировали разговор Трампа с главой Тайваня

Избранный президент США Дональд Трамп накануне поговорил по телефону с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Разговор длился более 10 минут, сообщили сегодня в администрации Цай Инвэнь.

Трамп в твиттере заявил, что Цай Инвэнь позвонила ему, чтобы поздравить с победой на ноябрьских выборах.

The President of Taiwan CALLED ME today to wish me congratulations on winning the Presidency. Thank you!