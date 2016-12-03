В Крыму пообещали глушить украинские телеканалы

Власти Крыма намерены использовать «технические средства», чтобы не допустить вещание украинских теле- и радиоканалов на территории полуострова. Об этом заявил РИА Новости министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский.

Так чиновник отреагировал на возведение в приграничной Херсонской области Украины телевышки.

С помощью нее украинские власти намерены транслировать в Крым теле- и радиопрограммы, сообщил накануне замминистра информационной политики Украины Артем Биденко. Он отметил, что высота вышки будет 150 метров.

«У нас достаточно технических средств, чтобы пресечь неразрешенное российским законодательством вещание на территории республики Крым», — сказал на это Полонский.