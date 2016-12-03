03 декабря 2016, 20:26
Появилось видео визита Грефа в Сбербанк в костюме инвалида
В интернете появилось видео визита главы Сбербанка Германа Грефа в одно из отделений в специальном костюме Gert, который имитирует различные ограничения по здоровью.
Сбербанк закупил несколько таких костюмов для пилотного проекта, призванного помочь инвалидам.
Накануне Международного дня инвалидов, который отмечается 3 декабря, Греф в этом костюме попробовал пообщаться с сотрудниками банка и прошел процедуру подачи заявки на кредит.
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