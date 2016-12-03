Появилось видео визита Грефа в Сбербанк в костюме инвалида

В интернете появилось видео визита главы Сбербанка Германа Грефа в одно из отделений в специальном костюме Gert, который имитирует различные ограничения по здоровью.

Сбербанк закупил несколько таких костюмов для пилотного проекта, призванного помочь инвалидам.

Накануне Международного дня инвалидов, который отмечается 3 декабря, Греф в этом костюме попробовал пообщаться с сотрудниками банка и прошел процедуру подачи заявки на кредит.