Минобороны РФ отчиталось об освобождении 52% Алеппо

Правительственные сирийские войска освободили от боевиков более 52% территории Алеппо, сообщает RT со ссылкой на пресс-релиз Министерства обороны России.

В документе отмечается: «Всего под контролем сирийского правительства находится уже 30 кварталов восточной части Алеппо, что составляет более 52% территории города, ранее удерживаемой боевиками».

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Турция выступили с призывом организовать чрезвычайную сессию Генассамблеи ООН для обсуждения ситуации в сирийском Алеппо.