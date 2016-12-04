В Сирии за неделю амнистировали более 2,5 тысяч боевиков

За последнюю неделю в различных районах Сирии амнистированы более 2,5 тысяч боевиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

Амнистию всех боевиков, которые добровольно сложат оружие, ранее объявил президент Сирии Башар Асад. Только из Эт-Телля в Идлиб за прошедшие дни вывезли более 500 боевиков запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра», а также члены их семей.

По данным Центра по примирению, перед отъездом боевики передали правительственным войскам «все имевшееся тяжелое вооружение, а также более 200 единиц стрелкового вооружения и боеприпасы».