Банк правительства Крыма отключит банкоматы

Генбанк, 50% которого принадлежит властям Крыма и Севастополя, временно отключит банкоматы из-за сообщений о готовящейся кибератаке, сообщается на сайте банка.

Согласно сообщению, банкоматы перестанут работать 4 декабря с 21:00 и продолжат работу 5 декабря в 9:00. «Блокировка устройств будет осуществлена в целях предотвращения несанкционированных транзакций и утраты клиентами своих средств», – подчеркивают в Генбанке.

При этом осуществлять безналичные операции по картам банка можно будет в полном объеме, а снять наличные в указанный период можно в банкоматах других банков.