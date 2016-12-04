Президентские выборы в Австрии выиграл независимый кандидат ван дер Беллен

Президентские выборы в Австрии выиграл, по предварительным данным, независимый кандидат, бывший лидер Партии зеленых Александр ван дер Беллен, сообщает Associated Press.

По данным экзит-поллов, ван дер Беллен набрал 53,6% голосов. Его соперник, кандидат от правой Австрийской партии свободы (АПС) Норберт Хофер получил 46,4%.

Хофер опубликовал на своей странице в Facebook сообщение, в котором признал поражение и поздравил соперника с победой: «Дорогие друзья! Я хотел бы поблагодарить вас. Вы сильно поддерживали меня, но, к сожалению, это не сработало».

Напомним, ранее Конституционный суд Австрии отменил итоги президентских выборов, прошедших в мае текущего года, из-за нарушений в ходе выборов и подсчета голосов избирателей.

Повторные выборы были назначены на 2 октября, однако их перенесли из-за некачественного клея на конвертах для голосования.