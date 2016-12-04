Российские биатлонисты выиграли золото и серебро в гонке преследования

Российские биатлонисты Антон Бабиков и Максим Цветков прервали антирекордную серию национальной сборной: после 25 гонок без единой медали спортсмены завоевали и золото, и серебро в гонке преследования на первом этапе Кубка мира, проходящем в шведском Эстерсунде.

Бабиков преодолел 12,5 км за 31 минуту 22,3 секунды с одним промахом на четырех огневых рубежах. Цветков не допустил ни единого промаха, однако отстал от Бабикова на 10,5 секунд.

Примечательно, что пришедший третьим француз Симон Фуркад лидировал большую часть гонки, однако окончательную расстановку на пьедестале почета определили промахи Фуркада.

Антон Шипулин стал восьмым, Матвей Елисеев – 17-м, Дмитрий Малышко – 26-м, Евгений Гараничев – 30-м.

Российские биатлонистки порадовать болельщиков не смогли. В спринте лучший результат показала Татьяна Акимова – 30-е место.