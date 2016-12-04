Экс-главу спецслужбы Абхазии задержали при попытке въехать в Россию

Российские полицейские задержали в Сочи одного из лидеров Блока оппозиционных сил, бывшего председателя Службы госбезопасности Абхазии Аслана Бжания, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление абхазской оппозиционной партии «Амцахара» («Родовые огни»).

Согласно заявлению, Бжания задержали 3 декабря при попытке пересечения российско-абхазской границы по реке Псоу. Во время прохождения паспортного контроля «Аслан Бжания был уведен в отдельное помещение. Вскоре за ним прибыла машина с представителями правоохранительных структур, на которой он вновь был доставлен в ГУВД г. Сочи», говорится в заявлении.

«В течение двух дней представители правоохранительных структур Сочи под надуманными предлогами осуществляли меры по поиску причин для задержания Бжания», причем за это время он «неоднократно доставлялся в ГУВД г. Сочи, где велся его допрос», утверждают в партии.