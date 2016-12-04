В Пентагоне выразили готовность к длительному соперничеству с Россией

Министр обороны США Эштон Картер за несколько недель до ухода с этого поста вновь прокомментировал американо-российские отношения в сфере безопасности, передает CNN.

В ходе форума по безопасности, прошедшего в Калифорнии, Картер заявил, что США не хотят видеть в России врага, однако «не стоит обольщаться, мы будем защищать наших союзников, миропорядок, основанный на твердых принципах, и светлое будущее, которое он нам всем обеспечивает».

Хотя США следует продолжать сотрудничество с Россией по направлениям, в которых американо-российские интересы совпадают, Вашингтон готов к защите своих союзников и длительному соперничеству с Москвой, утверждает Картер.

«Все, что делают Соединенные Штаты как самостоятельно, так и в составе НАТО, гарантирует, что мы продолжим противостоять российской агрессии и мы готовы к длительному соперничеству», – подчеркнул глава Пентагона.

Отметим, избранный президент США Дональд Трамп уже выбрал Картеру преемника. Им станет генерал Корпуса морской пехоты в отставке Джеймс Маттис.