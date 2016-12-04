СКР завел дело по факту аварии в ХМАО

Следственные органы Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу возбудили уголовное дело по факту ДТП в регионе, сообщается на официальном сайте СКР.

Дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 264 УК РФ и ч.3 ст. 238 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Глава СКР Александр Бастрыкин направил на место ДТП криминалистов Главного управления криминалистики СК России, которые имеют опыт подобных расследований.

Напомним, ДТП произошло на 926-м км трассы Ханты-Мансийск – Тюмень. Столкнулись грузовик, два легковых автомобиля и рейсовый автобус, в салоне которого находились 32 пассажира, в том числе 29 детей. По последним данным, погибли 12 человек, в том числе десять детей.

К настоящему моменту следователи склоняются к тому, что водитель автобуса не справился с управлением транспортным средством, что и стало причиной аварии.

Установлено, что трансфер детей – членов детской команды по спортивной акробатике – не был должным образом согласован и осуществлялся без обязательного при подобных маршрутах сопровождения.