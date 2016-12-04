«Шапекоэнсе» признали победителем Южноамериканского кубка

Бразильский футбольный клуб «Шапекоэнсе» признан победителем Южноамериканского кубка, хотя игроки клуба не смогли сыграть в финальном матче турнира. Как сообщает сообщает Goal, врио президента клуба Иван Тоццо подтвердил соответствующее решение Южноамериканской конфедерации футбола.

Напомним, 29 ноября в Колумбии разбился самолет, в котором игроки «Шапекоэнсе» летели на финальный матч Южноамериканского кубка против колумбийской «Атлетико Насьональ». Из 77 человек, находившихся на борту, погибли 70, еще один – вратарь клуба Маркос Данило – умер в больнице. Трое футболистов, двое членов экипажа и журналист выжили.

После трагедии в «Атлетико Насьональ» предложили признать «Шапекоэнсе» победителем Южноамериканского кубка в память о жертвах трагедии. Как подтвердил Иван Тоццо, региональная федерация согласилась с этим предложением.

«Шапекоэнсе» получит призовые в размере 2 млн долларов. Однако неизвестно, состоится ли официальная церемония награждения.