Путин выразил соболезнования родным погибших в ДТП в ХМАО

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в результате автомобильной аварии в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Песков уточнил: «Президент также заслушал доклад министра здравоохранения Вероники Скворцовой о принимаемых мерах, а также поручил Минздраву обеспечить медицинскую помощь пострадавшим на должном уровне».

По последним данным, в результате ДТП погибли 12 человек, большинство – дети. Автобус, попавший в ДТП, перевозил детскую команду по спортивной акробатике.

Еще 25 человек, включая 22 детей, госпитализированы. Состояние многих пострадавших тяжелое.