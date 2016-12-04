В ДТП в ХМАО погибли десять человек

Жертвами крупной автомобильной аварии в Ханты-Мансийском автономном округе стали десять человек, сообщает РИА Новости.

ДТП произошло на 926-м километре автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск. Столкнулись перевозивший детскую команду по спортивной акробатике автобус, два легковых автомобиля и грузовик.

Из десяти погибших девять дети. 21 человек госпитализированы, большинство пострадавших также дети.

По предварительным данным, виновником ДТП является водитель автобуса. В региональном МВД напомнили о сложных погодных условиях и рассказали, что автобус «развернуло» на трассе.